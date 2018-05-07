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    Россия

    В понедельник состоится инаугурация Путина

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (143)

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    Церемония инаугурации начнется в полдень и займет около 50 минут. Прямую трансляцию будут вести "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, МИР, а также сайт Вести.ру.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин в понедельник вступит в должность главы государства, церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

    Президент Франции Франсуа Макрон и президент России Владимир Путин в Версале
    REUTERS Alexander Zemlianichenko
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    Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

    Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России, по сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце.

    Мероприятие начнется в полдень и займет около 50 минут. Прямую трансляцию будут вести "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, МИР, а также сайт Вести.ру. У стен Кремля уже установлено специальное оборудование для подвесных телекамер, которые передают изображение с высоты "птичьего полета".

    После инаугурации вступивший в должность президент вправе внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра на рассмотрение, когда это будет сделано – прерогатива главы государства.

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