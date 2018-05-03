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    Нынешняя инаугурация Путина может пройти без традиционной процедуры

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    Окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, однако программу планировалось согласовать в ближайшее время. В этот раз могут отказаться от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Инаугурация президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 7 мая в московском Кремле, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия.

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    Ранее источники рассказывали, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, однако программу планировалось согласовать в ближайшее время.

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    На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО РФ.

    "Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю", — рассказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что в Кремле уже выбрали диктора, который "озвучит" инаугурацию Путина

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