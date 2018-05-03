Нынешняя инаугурация Путина может пройти без традиционной процедуры

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Инаугурация президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 7 мая в московском Кремле, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия.

Ранее источники рассказывали, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, однако программу планировалось согласовать в ближайшее время.

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На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО РФ.

"Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Кремле уже выбрали диктора, который "озвучит" инаугурацию Путина.