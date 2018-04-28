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    Путин о своем почерке: как курица лапой

    (обновлено: )67
    Во время встречи с Советом законодателей глава российского государства по традиции делал заметки, но в какой-то момент не смог разобрать, что сам написал.
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    Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу своего же почерка в заметках на заседании Совета законодателей, сказав, что сам не может разобрать написанное.

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    Во время встречи с Советом законодателей глава российского государства по традиции делал заметки, чтобы в дальнейшем прокомментировать предложения сенаторов и депутатов. В своей ответной речи Путину пришлось сделать значительную паузу, чтобы понять свой почерк.

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    "Нарисовал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", — признанлся он.

    Через несколько секунд он продолжил свое выступление.

    Ранее Путин заявил, что пребывание на посту президента РФ помогает ему расширять лексикон. 

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