Путин о своем почерке: как курица лапой

Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу своего же почерка в заметках на заседании Совета законодателей, сказав, что сам не может разобрать написанное.

Во время встречи с Советом законодателей глава российского государства по традиции делал заметки, чтобы в дальнейшем прокомментировать предложения сенаторов и депутатов. В своей ответной речи Путину пришлось сделать значительную паузу, чтобы понять свой почерк.

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"Нарисовал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", — признанлся он.

Через несколько секунд он продолжил свое выступление.

Ранее Путин заявил, что пребывание на посту президента РФ помогает ему расширять лексикон.