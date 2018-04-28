Путин о своем почерке: как курица лапой

Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу своего же почерка в заметках на заседании Совета законодателей, сказав, что сам не может разобрать написанное.
Во время встречи с Советом законодателей глава российского государства по традиции делал заметки, чтобы в дальнейшем прокомментировать предложения сенаторов и депутатов. В своей ответной речи Путину пришлось сделать значительную паузу, чтобы понять свой почерк.
Смотрите также: Сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем
"Нарисовал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", — признанлся он.
Через несколько секунд он продолжил свое выступление.
Ранее Путин заявил, что пребывание на посту президента РФ помогает ему расширять лексикон.