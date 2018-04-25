Применение силы в обход Cовбеза ООН играет на руку террористам - Путин

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Некоторые страны все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы международного права, применяют военную силу в обход Совбеза ООН, это порождает политическую и социальную нестабильность и играет на руку терроризму, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Приветствие Путина зачитал на открытии встречи руководитель российской делегации, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров", — отметил Путин.

"Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", — добавил президент РФ.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН.