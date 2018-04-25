наверх
25.04.201811:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Применение силы в обход Cовбеза ООН играет на руку террористам - Путин

    (обновлено: )23450
    Президент России в послании заявил, что игнорирование Совета безопасности ООН "играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов".
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Некоторые страны все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы международного права, применяют военную силу в обход Совбеза ООН, это порождает политическую и социальную нестабильность и играет на руку терроризму, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Авиаудар США и союзников по Сирии бьет по ООН - Куса

    Приветствие Путина зачитал на открытии встречи руководитель российской делегации, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    "Проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров", — отметил Путин.

    "Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", — добавил президент РФ.

    Ранее Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Полиция Киева. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата