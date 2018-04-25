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    Порошенко испытал и запустил в производство ракету "Ольха"

    (обновлено: )16203
    Президент Украины побывал на завершающих испытаниях высокоточной украинской ракеты "Ольха". Петр Порошенко распорядился запустить ее в производство в течение 2018 года.
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Высокоточная украинская ракета "Ольха" должна быть запущена в производство до конца 2018 года, распорядился президент Украины Петр Порошенко.

    В среду Порошенко побывал на завершающих испытаниях ракеты и выразил уверенность, что "украинская армия получит высокоточное оружие".

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    "Принял участие в завершающих испытаниях нашего ракетного комплекса "Ольха". Почему это так важно? Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных Сил. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих. Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году", — написал Порошенко на своей странице Facebook.

    Ранее сообщалось, что испытания ракеты "Ольха" начались в начале апреля в Одесской области.

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