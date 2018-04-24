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    Общество

    Доверенному лицу Путина вручили подозрение о госизмене

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (142)

    (обновлено: )19405
    По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяны Тихончик, задержанному на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении "незаконных выборов президента РФ в Крыму", сообщили о подозрении в совершении госизмены.
    Наручники. Архивное фото
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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинская прокуратура официально вручила уведомление о подозрении в госизмене доверенному лицу президента РФ Владимира Путина на выборах главы российского государства в Крыму.

    Молодой человек опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
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    Выборы в РФ. Показатели в Крыму - это полный провал Украины - Бортник

    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Путина на полуострове на последних президентских выборах. 

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    "Задержанному вчера на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", — написала во вторник пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook.

    Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые, несмотря на то, что Украина считает полуостров "временно оккупированной территорией". Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.

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