Доверенному лицу Путина вручили подозрение о госизмене

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинская прокуратура официально вручила уведомление о подозрении в госизмене доверенному лицу президента РФ Владимира Путина на выборах главы российского государства в Крыму.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Путина на полуострове на последних президентских выборах.

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"Задержанному вчера на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", — написала во вторник пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые, несмотря на то, что Украина считает полуостров "временно оккупированной территорией". Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.