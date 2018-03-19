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    В мире

    В ЕС сделали важное заявление по российским выборам в Крыму

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (109)

    (обновлено: )870017
    Согласно предварительным заключениям международно признанной миссии наблюдения за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, выборы в России проводились в "чрезмерно контролируемой" правовой и политической среде.
    Подсчет голосов на выборах президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Европейский союз не признает присоединение Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, распространенном 19 марта.

    Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в Крыму и окончательное прощай Украине

    "ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека – Ред.) не вели никакой деятельности на этих незаконно присоединенных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках миссии ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось признанной территорией Российской Федерации. ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в заявлении.

    В ЕС также отметили, что, согласно предварительным заключениям международно признанной миссии наблюдения за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, выборы в России проводились в "чрезмерно контролируемой" правовой и политической среде.

    Так, миссия ОБСЕ/БДИПЧ также зафиксировала ограничения свободы собраний и высказываний, а также регистрации кандидатов, что привело к отсутствию настоящей конкуренции.

    Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

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