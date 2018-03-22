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    Политика

    Рада назвала нелегитимными выборы президента РФ в Крыму

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (267)

    (обновлено: )12003
    Рада призвала международное сообщество принять меры по введению санкций в отношении всех причастных к организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Парламент считает нелегитимными выборы президента РФ в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении Верховной Рады, которое в четверг поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Информационный центр ЦИК РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги выборов президента РФ: победа Путина и мало жалоб

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов после обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

    В заявлении Верховной Рады говорится, что организация выборов президента РФ в Крыму и городе Севастополе является "незаконной". "Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать о другом статус временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь, чем тот, который определен конституцией и законами Украины", — говорится в заявлении.

    Депутаты Рады заявляют, что голосование в Крыму существенно искажает результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, "закономерно ставя под сомнение их легитимность".

    Кроме того, Рада призвала международное сообщество принять меры по введению санкций в отношении всех причастных к организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.

    Ранее президент Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

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