Россия пожаловалась ООН на выборы в Украине

КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Делегация РФ на заседании 37-й сессии Совета ООН по правам человека предложила миссии по мониторингу в Украине дать оценку решению МВД Украины не пускать россиян в посольства и консульства России для голосования на выборах президента РФ.

Выборы президента прошли в России 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы на территории Крыма незаконными.

"Хотели бы призвать наблюдательную миссию в следующем докладе дать оценку деятельности официального Киева в части недопуска российских граждан в посольства и на генеральные консульства РФ на территории Украины в день выборов президента РФ 18 марта", — заявил советник постпредства РФ при женевском отделении ООН Сергей Кондратьев.

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Он заявил об этом после того, как заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица снова заявил о нарушениях Россией прав человека в Крыму; вновь заявил, что состоявшиеся на полуострове выборы президента РФ не являются легитимными, Киев их не признает.

Кондратьев, в свою очередь, отметил, что особую обеспокоенность у РФ вызывает тот факт, что количество человеческих жертв в Донбассе в результате обстрелов гражданских объектов из реактивных систем залпового огня возросло в два раза. Причем три четверти всех жертв пришлось на территории ДНР и ЛНР. Москва также заявила об обеспокоенности фактами дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви, которые представители ООН называют спланированной кампанией при потворстве официальных властей и правоохранительных органов.