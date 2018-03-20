Выборы в РФ и скандал с Савченко. Чего ждать от Рады?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На этой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит пять ключевых блоков вопросов, и первым из них будет вопрос об утверждении повестки дня сессии. Об этом свидетельствует план работы ВР опубликованный на сайте парламента. Также во вторник, 20 марта, народные депутаты в очередной раз попытаются утвердить повестку дня восьмой сессии.

Первым блоком вопросов, отметил спикер парламента Андрей Парубий, будет вопрос бюджетной политики. Вторым — промышленной политики и предпринимательства. Как сообщил Парубий, в этом блоке также есть законопроекты, которые необходимы Украине для сотрудничества с Европейским Союзом.

В среду Рада будет рассматривать вопрос о ратификации, а в четверг предлагают первым блоком рассмотреть вопрос о строительстве и градостроительстве.

Над чем будет работать парламент на этой неделе, спрогнозировал политический эксперт Александр Солонтай в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи буде цей тиждень ВР більш результативним, ніж попередній?

— Ні, більше ні, тому що минулий тиждень все-таки був кадровий і попри всі ці неоднозначні рішення, які прийняла ВР, але це її рішення. Вона понесе за це відповідальність свого часу, коли будуть вибори. Але поки що минулого тижня ВР показала результативні голосування по кадрах, а цього тижня таких ефективних голосувань вже не буде. От, власне, тому можемо сказати, що цей тиждень буде менш результативним. А от з точки зору законопроектів, цього тижня вони можуть якраз сконцентруватись над якимись законопроектами, враховуючи, що минулого тижня працювали над кадрами.

Які пункти порядку денного можуть стати основними або найбільш резонансними?

— Зараз йде погоджувальна рада, на якій вони мають один варіант порядку денного, а, власне, до ВР є десятки прохань про те, щоб вони порядок денний відкоригували. Наприклад, одне із таких серйозних питань до ВР — щойно пройшла така велика масштабна акція – це питання надання права голосу понад мільйону громадян України. Це ті виборці, які переїхали на територію України з Криму, Донецьку, Луганська, тобто з окупованих частин, але вони не мають права голосу на виборах. І мова йде про 10% українських виборців. І вже об’єднались всі організації: і українські, і міжнародні, і всі намагаються достукатись до ВР, щоб вона внесла це питання в порядок денний і почала розгляд цього питання. Тобто таких прохань багато, інших різних теж, тому сьогодні може виявитись, що порядок денний ВР зміниться порівняно з тим, який запропонували. Також перспективно можуть бути і економічні законопроекти, і питання внесення змін до КК, зокрема, до КПК. Це теж може розглядатись.

Спікер ВР говорив на брифінгу, що постанову щодо незаконних виборів РФ в Криму, ймовірно, ВР розгляне завтра. Яке значення цього документу, на вашу думку?

— На мою думку, тут є дві складові. Політична складова, тобто реакція України на вибори, мусить бути, власне, для того, щоб показати нашу державну позицію, а потім можуть бути юридичні наслідки в розвитку цієї позиції всередині України. Це може бути список різноманітних осіб, які потраплять під санкції України, причетних до виборів у Криму, тобто людей, які потім втратять будь-які можливості контактувати з Україною, перебувати на території України, здійснювати ділові та особисті поїздки і т.д. А на міжнародному рівні правові наслідки можуть бути – це, відповідно, поширення цього списку по тих країнах, які теж не визнають вибори в РФ саме через проведення виборів у Криму, або в частині проведених виборів у Криму. Тобто наслідки можуть бути.

Але, на мою думку, тема, яку я зачепив раніше трішки, з чим приходили сьогодні правозахисні організації, що представляють внутрішньо переміщених осіб — це була б краща відповідь на те, що вибори в РФ Путіна пройшли, в тому числі, і на території Криму і Севастополя, зокрема, це надати право вихідцям з Криму і Севастополя, які хочуть брати участь в українському державному житті, які хочуть бути громадянами України, надати їм повне право голосу на наших виборах. Це буде набагато краща реакція і краща відповідь, ніж ця тяганина довга. Хоча ця тяганина дипломатична, юридична теж правильна, коректна. Тобто не те, щоб її не потрібно було здійснювати, але те, що ми можемо надати право голосу тим людям, які вирішили жити не в окупованому Криму, не в окупованому Севастополі, а в Україні, і зробити їх повноцінними громадянами, а вони спілкуються з тими громадянами, які там є в Криму і Севастополі і теж тримають зв'язок на особистісному рівні, то це мало б серйозніший вплив на те, щоб в майбутньому ми звільняли Крим і Севастополь, що станеться нескоро, але рано чи пізно це станеться.

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Які шанси того, що депутати проголосують за притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко?

— Насправді шанси такі дійсно є. Але зняття недоторканності чисто теоретично, яке може відбутись, все одно не призведе до практичної посадки Надії Савченко. Тому це все залишиться так само, як було минулого тижня, в площині поговорити про це, а не в площині якихось серйозних арештів чи затримань. І дивились всі дуже на реакцію суспільства минулого тижня на весь цей скандал. Суспільство посміюється з цієї всієї історії і не вірить нікому, не довіряє нічому, і тому втрачається сенс будь-якої реакції влади переходу в юридичну площину. Тому, скоріше за все, поговоримо і забудемо.

Було б правильно зробити соціологічне опитування з приводу недовіри українців до влади. Чому ніхто не робить?

— Тому що одні обговорили новини ще в робочі дні, коли ВР засідала, частина людей обговорило це на вихідних, частина людей тільки на цьому тижні обговорить, а ВР засідає два тижня підряд. Тому зрозуміти до кінця реакцію суспільства насправді не можна. Але чітко зрозуміло одне, що Савченко не була популярним політиком і тому може статись так, що навпаки ця справа буде їй вигідна. Тому що коли наша влада, не маючи сама рейтингу і довіри, репресує когось, вона частково передає йому зростання довіри і позитивних відгуків. Тому, можливо, влада зупиниться через цей момент, але невідомо, як зреагують, тому що реакція суспільна зараз не позитивна на всі ці події, але вона не прогнозована, чесно кажучи.

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Ранее политолог Александр Антонюк заявлял, что лишение Савченко мандата станет вызовом для Луценко.

Кроме того, по словам адвоката Валентины Теличенко, заявления Савченко, которую обвиняют в госизмене, свидетельствуют против нее же.