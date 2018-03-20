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    Бабах! В сети опубликовано видео с пугающе странной Савченко

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (76)

    (обновлено: )16621
    На видео, которое длится всего 17 секунд, внефракционный народный депутат Надежда Савченко, одетая в черный свитер, стоит на фоне пустого сессионного зала Верховной Рады под тревожную музыку.
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx

    В Youtube опубликован короткий ролик (см. здесь) под названием "Савченко взорвала Верховну Раду".

    На видео, которое длится всего 17 секунд, внефракционный народный депутат Надежда Савченко, одетая в черный свитер, стоит на фоне пустого сессионного зала Верховной Рады, сомкнув перед собой руки. После того, как тревожная музыка останавливается, Савченко резко произносит: "Бабах! Що вср*лися?". При этом нардеп пугающе улыбается.

    Скриншот dfysx dfysx
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады

    Имеет ли Савченко непосредственное отношение к созданию ролика, неизвестно. Никаких комментариев ни от нее, ни от ее сестры Веры на этот счет пока не поступало. Вместе с тем пользователи отмечают, что само появление видео подобного содержания говорит о плачевном положении дел в украинской политики.

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    Некоторые же сочли ролик "тонким троллингом Савченко". 

    Напомним, 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в парламенте заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, Луценко внес в Раду представление о лишении депутатского иммунитета, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Позже в ГПУ анонсировали, что в четверг, 22 марта, в Верховной Раде будет представлено "шокирующее видео" по делу Савченко.

    Сама Савченко, побывавшая в тот же день на допросе в СБУ по делу руководителя Центра по освобождению пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, все обвинения в свой адрес категорически отрицает. Перед визитом в СБУ нардеп сделал целый ряд скандальных и противоречивых заявлений, в том числе по событиям во время Революции достоинства зимой 2014 года. 

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    Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца. Сам же "генерал-переговорщик" свой вину отрицает. 

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