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    Политика

    Названа дата рассмотрения "вопроса Савченко" в комитете Рады

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (70)

    (обновлено: )137
    Согласно расписанию на сайте парламента, которое обнародовано в понедельник, заседание Комитета по вопросам регламента и организации работы должно начаться в 15.00 21 марта.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит в среду, 21 марта, представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН
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    Согласно расписанию, заседание должно начаться в 15.00.

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    Ранее Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

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    Генпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке теракта в здании Верховной Рады. Генпрокурор уже внес в парламент представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

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