Названа дата рассмотрения "вопроса Савченко" в комитете Рады

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит в среду, 21 марта, представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Согласно расписанию, заседание должно начаться в 15.00.

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Ранее Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

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Генпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке теракта в здании Верховной Рады. Генпрокурор уже внес в парламент представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.