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    Генпрокурор в четверг покажет в Раде "шокирующее" видео по Савченко

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (75)

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    Представитель президента в ВРУ Ирина Луценко рассказала, что фракция БПП будет голосовать за все три позиции по Савченко - за снятие неприкосновенности, задержание, арест.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко.

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    Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко, передает УНН.

    "В среду будет рассматривать вопрос (относительно Савченко — Ред.) Регламентный комитет. По процедуре (представление — Ред.) представлять может только Генпрокурор, поэтому он будет. Фракция (БПП — Ред.) будет голосовать за все три позиции — за снятие неприкосновенности, (задержание — ред.) арест — за все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество", — сообщила Луценко.

    Она добавила, что не видела видео, но "знаю, что оно шокирующее".

    Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко.

    Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

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