Генпрокурор в четверг покажет в Раде "шокирующее" видео по Савченко

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко.

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко, передает УНН.

"В среду будет рассматривать вопрос (относительно Савченко — Ред.) Регламентный комитет. По процедуре (представление — Ред.) представлять может только Генпрокурор, поэтому он будет. Фракция (БПП — Ред.) будет голосовать за все три позиции — за снятие неприкосновенности, (задержание — ред.) арест — за все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество", — сообщила Луценко.

Она добавила, что не видела видео, но "знаю, что оно шокирующее".

Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко.

Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.