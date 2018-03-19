Тимошенко: "Батькивщина" поддержит лишение неприкосновенности Савченко

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Фракция "Батькивщина" поддержит представление Генпрокуратуры на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которая прошла в парламент первым номером по списку "Батькивщины", сообщила в понедельник журналистам лидер фракции, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя власть в преступлениях. Она прошла в парламент по итогам выборов в 2014 году первым номером по списку партии "Батькивщины", в то время она была осуждена в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе, и приступила к депутатским полномочиям только в 2016 году после помилования президентом РФ. В конце 2016 года Савченко исключили из фракции "Батькивщина" после ее встречи с лидерами самопровозглашенной ДНР и ЛНР в Минске, сейчас она внефракционный депутат Рады и имеет свою партию.

"Наша фракция против неприкосновенности президента, депутатов, судей, прокуроров, кого-либо. Поэтому мы всегда голосуем за снятие неприкосновенности. Мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата, где будут представления силовых структур", — приводит слова Тимошенко агентство "Украинские новости".

В то же время Тимошенко считает, что представления на Савченко призваны отвлечь внимание общества от проблем в стране, в частности, от коррупции.

Комитет Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрит представление генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко 21 марта. Решение комитета носит рекомендательный характер.