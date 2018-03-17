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    Общество

    Савченко: в Украине более чем достаточно военных, готовых на госпереворот

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (67)

    (обновлено: )23210
    По словам Надежды Савченко, в Украине "более чем достаточно" служащих ВСУ, согласных свергнуть действующую власть. Как заявила нардеп, силовики были готовы выступить и против бывшего президента Виктора Януковича.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о том, что украинские военные готовы к участию в военном перевороте.

    Надежда Савченко и Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    По словам Савченко, в Украине "более чем достаточно" военнослужащих, согласных свергнуть действующую власть. Как заявила нардеп, силовики были готовы выступить и против бывшего президента Виктора Януковича.

    "Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", — сказал Савченко в интервью изданию "Страна.ua".

    Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов. После этого Генпрокуратура направила в парламент представление о снятии с Савченко неприкосновенности.

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