Савченко: в Украине более чем достаточно военных, готовых на госпереворот

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о том, что украинские военные готовы к участию в военном перевороте.

По словам Савченко, в Украине "более чем достаточно" военнослужащих, согласных свергнуть действующую власть. Как заявила нардеп, силовики были готовы выступить и против бывшего президента Виктора Януковича.

"Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", — сказал Савченко в интервью изданию "Страна.ua".

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов. После этого Генпрокуратура направила в парламент представление о снятии с Савченко неприкосновенности.

Смотрите также: Савченко раскрыла номер своего телефона на всю страну