В Раде появились собаки из-за Савченко

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) проводят осмотр Верховной Рады перед пленарной неделей в связи с заявлениями о подготовке взрывов народным депутатом Надеждой Савченко, сообщает LB.ua со ссылкой на сотрудника охраны ВР.
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"УГО проводит осмотр парламента перед пленарной неделей. Задействованы кинологи с собаками, чтобы избежать провокаций со взрывчатками. Очевидно, такие меры связаны с угрозами нардепа Савченко. Мы со своей стороны должны обеспечить порядок", — сообщил собеседник издания.
Группа людей в камуфляжной форме с собаками провела проверку кулуаров Рады, гардеробных и всех входов в здание Рады, после чего был подписан акт о проведении осмотра, сказано в сообщении.
Ранее Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.
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Генпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке теракта в здании Верховной Рады. Генпрокурор уже внес в парламент представления на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест.