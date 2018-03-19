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    В Раде появились собаки из-за Савченко

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (70)

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    Кинологи с собаками обследовали здание Верховной Рады перед пленарной неделей. Такие меры связаны с угрозами нардепа Надежды Савченко, заявил один из сотрудников охраны парламента.
    Кинолог с собакой в здании Верховноай Рады, 19 марта 2018
    lb.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) проводят осмотр Верховной Рады перед пленарной неделей в связи с заявлениями о подготовке взрывов народным депутатом Надеждой Савченко, сообщает LB.ua со ссылкой на сотрудника охраны ВР.

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    "УГО проводит осмотр парламента перед пленарной неделей. Задействованы кинологи с собаками, чтобы избежать провокаций со взрывчатками. Очевидно, такие меры связаны с угрозами нардепа Савченко. Мы со своей стороны должны обеспечить порядок", — сообщил собеседник издания.

    lb.ua
    Кинолог с собакой в здании Верховной Рады, 19 марта 2018

    Группа людей в камуфляжной форме с собаками провела проверку кулуаров Рады, гардеробных и всех входов в здание Рады, после чего был подписан акт о проведении осмотра, сказано в сообщении.

    Ранее Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

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    Генпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке теракта в здании Верховной Рады. Генпрокурор уже внес в парламент представления на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест.

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