У Савченко есть еще время, чтобы покинуть страну - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Не допрос, а опрос", — такое заявление сделала Надежда Савченко, после визита в Службу безопасности Украины.

При этом она не ответила на вопрос журналистов о ее статусе по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Юридические аспекты этого дела, а также последние события, связанные с Надеждой Савченко, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал (15 марта — Ред.) адвокат, член правления Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Сказала Надія Савченко, що був не допит, а опитування. В чому різниця?

— Я думаю, що тут пані Надія помиляється. Як ми бачимо, її викликали, дійсно, по повістці, це була не просто розмова, не опитування, це був, дійсно, допит. З приводу її статусу, я впевнений, це статус свідка на даний момент, оскільки, якби був інший статус, їй було б вручено підозру, але вручити їй підозру не можуть, поки не дасть такого дозволу відповідний комітет.

Вона заявила, що візьме Володимира Рубана на поруки. Чи можливо це?

— Так, можливо, закон не забороняє. Якщо вона не є стороною, якщо вона не є підозрюваною в цій справі, а на даний момент вона не є підозрюваною в цій справі, то, безумовно, вона може заявляти про поруки, і закон не забороняє цього на даний момент.

Також Савченко сказала, що в ЄС вона "давала свідчення в юридичних судових інстанціях проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади, проти політичних переслідувань". Наскільки, на вашу думку, реалістична ця заява, чи могла вона давати свідчення в Європі?

— Я думаю, що це політична заява. Можливо, в неї були якісь зустрічі, але ці зустрічі носили політичний характер. Я не уявляю, який правоохоронний чи судовий орган може здійснювати розслідування проти президента України, і як нардеп може бути свідком в цьому провадженні. Тому, я думаю, тут є плутанина термінів чи жонглювання термінів зі сторони Савченко. Я не вбачаю можливості дачі показань саме в кримінальному процесі чисто в юридичній справі. Чисто теоретично, якби в якійсь країні Європи було порушено кримінальне провадження щодо подій в Україні чи щодо осіб з України, якщо б вони зробили якийсь злочин на території ЄС, то в такому випадку так, дійсно, можна бути свідком в цій справі, давати якісь пояснення. Але, я підкреслюю, що це має бути якийсь злочин, який має бути здійснений на території ЄС громадянином України. Тоді у відповідної країни є юрисдикція проводити розслідування, опитувати людей, збирати докази, проводити експертизи і здійснювати інші слідчі дії.

Сьогодні парламентарі виключили Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки і оборони. Чи була дотримана процедура?

— Так, була дотримана процедура, питання входження та виключення членів комітету, рядових членів комітету аргументується двома нормативними документами. Перш за все, це регламент ВР і друге – це закон України про комітети і, дійсно, це достатньо екстраординарна процедура, коли виключають саме рядового члена комітету. Таких випадків було мало, але все ж таки законом передбачено, що таке можна зробити шляхом внесення змін в постанову про формування комітетів. На початку каденції ВР сформувала свої комітети. Відповідно до постанови ВР Савченко було включено в комітет з нацбезпеки і оборони, і сьогодні ВР внесла зміни в ту постанову, яка була прийнята, не пам’ятаю, скільки років тому, і її виключили з комітету. Тобто юридична процедура була дотримана, і слова Савченко щодо порушення цієї процедури, і вона посилається на порядок скликання голови, заступника чи секретаря, є недоречними, оскільки тут процедура виключення рядового члена, а не керівника комітету. Ці дві процедури різні.

Нічого, що на той момент не було подання Луценка щодо позбавлення її недоторканності?

— З точки зору юридичної чистоти це не має ніякого значення… Я не знаю, що там слухали, дивились депутати. У них були повноваження прийняти таку постанову без подання. Це два різні процеси, тобто подання це стосується можливості притягнення до відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу, тримання під вартою, а виключення з комітету – це не кримінальний процес, це акт ВР. Достатньо простої більшості депутатів і внесення змін у відповідну постанову.

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Перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту заявив, що парламент не зможе зняти недоторканність з Надії Савченко ще мінімум п’ять днів. Яка процедура?

— Це логічно, оскільки зняття недоторканності передбачає певну процедуру. Перше – це поява відповідного звернення. Друге – висновок регламентного комітету з цього питання. При цьому депутату надається час для ознайомлення, для надання своїх пояснень. Відповідно, потім відбувається заслуховування членів комітетів. Комітет має сформувати свою думку з цього приводу, і вже потім ВР голосує за зняття чи не зняття недоторканності, тобто процедуру треба витримати. Так, дійсно, п’ять днів – це мінімум, мені здається, який можливий в цьому випадку.

Вона проходить як свідок. Якщо вона виїде за межі України, скільки часу може тривати позбавлення недоторканності?

— Протягом цих п’яти днів Надія Савченко є вільною людиною, яка може пересуватись світом, Україною без будь-яких обмежень. Тобто так, теоретично людина в цей час може виїхати за кордон, може змінити місце проживання в Україні і т.д. Якщо це відбудеться, то розгляд цього клопотання відбудеться без її участі, і ВР зніме недоторканність, і якщо дозволять затримання, тоді прокуратура зможе оголосити людину в розшук, в тому числі міжнародний розшук за допомогою системи Інтерпол.

Після допиту в СБУ Савченко сказала: "Я знаю, що дуже багато військових зараз мене чують. Військовий переворот в Україні – це досить очікувана і, ймовірно, досить правильна подія". За законом цю заяву можна вважати закликом до повалення влади? Яке покарання за це може загрожувати Савченко?

— Всі злочини щодо державності, проти держави – це дуже серйозні санкції. Більше того, хочу нагадати, що санкції за тероризм, навіть якщо пред’явлена підозра, то там безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою, тобто санкція висока – це більше 10 років, 12, 15. Це по-перше. По-друге, з приводу цієї заяви, чи можна її трактувати як заклик до повалення? З юридичної точки зору, це потребує певної експертизи, і вже експертиза має дати оцінку, чи є це закликом, чи ні. Наша розмова, думки різних експертів-політологів — це лише думки і сприйняття цих слів. Якщо ми говоримо про юридичні наслідки, то має бути відповідна експертиза, яка дасть оцінку цим словам і встановить, чи був факт, чи не був. Досвіду дуже багато в українських експертів з приводу визнання таких заяв, оскільки вже десяток експертиз було проведено, аналізуючи слова політиків, які висловлювались в 2014 році під час зібрань на Сході, тобто дуже багато дискусій було, чи заявляли вони про повалення, чи ні. Тому досвід є, і саме експертиза має дати оцінку словам Савченко.

Надійшла інформація, що Савченко вивели із залу засідань ВР декілька депутатів нібито через те, що вона була загрозою, при ній був пістолет і граната. Яких подій чекати в найближчі 24 години?

— Якщо у людини була граната в руках, то тут вже є ознаки злочину – незаконне зберігання зброї, бо якщо лише пістолет, то я допускаю, що в неї є нагородний пістолет, що її хтось там нагородив – чи міністр оборони, чи президент, чи міністр внутрішніх справ. Але якщо у людини є граната, то це ще один склад злочину. Якщо це буде зафіксовано, то подання генпрокурора буде розширено ще на один склад злочину, тобто виглядає достатньо грубо і, скажімо так, склад злочину яскраво виражений, якщо ці слова правда.

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Ранее директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий отмечал, что в голове Савченко могла родиться идея вооруженного переворота.

Напомним, политический эксперт общественной организации "Слово и дело" Валентин Гладких прогнозировал, что даже если Надежда Савченко явится в СБУ, ее допрос превратится в клоунаду.