Гелетей прокомментировал инцидент с Савченко в Раде

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Управление государственной охраны Украины не может подтвердить, что народный депутат Надежда Савченко приходила в Верховную Раду с гранатами, поскольку обыскивать депутатов не разрешается, сообщил в понедельник журналистам начальник ведомства Валерий Гелетей.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко ранее заявила, что в четверг депутаты вывели Савченко из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. По словам Савченко, у нее есть наградной пистолет, который она вправе носить.

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"Ни один из военнослужащих не доложил мне о том, что он видел гранаты или какие-либо другие взрывные устройства", — приводит слова Гелетея информагентство УНИАН.

На уточняющий вопрос, что все-таки было у Савченко, Гелетей ответил, что это был, вероятно, "наградной пистолет". "Но никто его не видел, и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем, как заходить в Верховную Раду. Хотя есть соответствующее постановление, запрещающее народным депутатам заходить с оружием в Раду", — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день сотрудники госохраны не имеют права проводить осмотр народных депутатов и их вещей. Это возможно только по решению парламента, когда дается согласие на лишение депутата неприкосновенности.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.