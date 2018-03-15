"Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен арестовать депутата Надежду Савченко, которую следствие подозревает в подготовке теракта в Раде, так как располагает "неопровержимыми доказательствами".

"Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании Рады.

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После его заявления в социальных сетях стали массово публиковаться фотожабы, в которых обыгрывается заявление генпрокурора. На одной из них Надежда предстает в образе коммандо из одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером, на других — в образе Рэмбо.

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