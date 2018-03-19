Савченко подала жалобу на Луценко с требованием его отставки

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обвинила генерального прокурора Украины Юрия Луценко в нарушении присяги и заявила, что подала президенту прошение об отставке генпрокурора.

Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

"Сегодня мной была подана дисциплинарная жалоба на генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Отмечу, что любой прокурор при исполнении возложенных на него служебных обязанностей обязан соблюдать принцип презумпции невиновности. Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Следовательно, я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности", — написала Савченко в Facebook.

Также депутат пишет, что подала президенту Украины жалобу на нарушение присяги генеральным прокурором.

"Следовательно, в жалобе к президенту Украины я прошу подать в Верховную раду письменное представление о предоставлении согласия на освобождение Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора, после получения указанного выше согласия Верховной рады Украины — освободить Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора Украины за нарушение присяги прокурора", — заявила Савченко.