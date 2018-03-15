Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании в четверг по предложению президента Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны.

Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 342 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Гонтарева, занимавшая должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года, написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и до настоящего времени находилась в отпуске.

С 11 мая 2017 года обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя Яков Смолий.

Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. По законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.