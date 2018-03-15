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    Политика

    Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ

    Тема:

    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (203)

    (обновлено: )43620
    Решение об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка поддержали 342 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Заседание Верховной Рады
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании в четверг по предложению президента Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны.

    Валерия Гонтарева и Яков Смолий
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

    Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 342 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Гонтарева, занимавшая должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года, написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и до настоящего времени находилась в отпуске.

    С 11 мая 2017 года обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя Яков Смолий.

    Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. По законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

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