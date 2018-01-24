Эксперт: Гонтарева спокойно переживет отчет в Раде

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

НБУ планирует создать новый подход к расчету официального курса гривны к доллару. Накануне соответствующее заявление сделали в Нацбанке. Там хотят брать за основу информацию о реальных рыночных сделках с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters. Сейчас же официальный курс гривны рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день.

Как говорит директор департамента открытых рынков Нацбанка Сергей Пономаренко, такое изменение подхода к расчету официального курса гривны уменьшит нагрузку на банки.

Что стоит за инициативой НБУ по изменению методики расчета курса нацвалюты, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна плани Нацбанку пов’язувати з майбутнім призначенням нового голови?

— Ні, на мою думку, це пов'язано з тим, що від НБУ вже цілий місяць вимагають хоча б пояснення тому, чому гривня продовжує падати, а також, що він збирається робити для того, аби вона не падала. Відповідно, на це НБУ надав таку ініціативу, що насправді це не гривня в нас слабка, не економіка слабка, це ми рахуємо неправильно. От ми зараз почнемо правильно рахувати, використовуючи систему Bloomberg, от тоді в нас гривня стабілізується. Насправді, це лише інформаційний міф для того, щоб перенести акцент з того, що в нас — доволі слабка економіка, з того, що в нас росте негативне сальдо зовнішнього торгового балансу, відповідно, саме цьому потрібен долар і саме тому на закупівлю долара іде гривня. Відповідно, долар дорожчає, гривня падає, і євро також дорожчає. Не те, що ми якось неправильно, виявляється, розраховували останні чотири роки. Хоча та ж Валерія Гонтарева відверто заявляла, що вона не буде жодним чином втручатися та взагалі впливати на курс гривні, що економіка має далі існувати із плаваючим курсом гривні.

На початку лютого мають призначити нового голову НБУ. Президент пропонує Якова Смолія. Чи щось зміниться в його підході?

— Я далекий від думки, що Яків Смолій буде проводити якусь іншу, більш незалежну політику, ніж це робила Гонтарева. Я думаю, він буде просто слідувати тим рамкам, які вона задала. Тому що Яків Смолій, при всій моїй повазі до нього як до дуже високого фахівця, він є, з одного боку, політично заангажований. А з іншого боку, єдине взагалі, що від нього чекають, це те, щоб він дав чіткий сигнал ринку, що банкопад закінчився, що банкіри можуть знову працювати, не боячись того, що завтра-післязавтра буде введена тимчасова адміністрація. Тобто від нього чекають саме це. Гонтарева зробила свою справу, Гонтарева може йти. Але в усіх інших моментах, таких як розрахунок, втручання в курс гривні чи ще якісь моменти, я не думаю, що його політика буде сильно відрізнятися від політики Гонтаревої. Тому що політика Гонтаревої орієнтувалася на Банкову, як і буде орієнтуватися Яків Смолій.

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Чому з призначенням Смолія так довго тягнули?

— Відповідь на це ми отримаємо тоді, коли буде призначений Яків Смолій, і тоді, коли він почне призначати своїх перших заступників, керівників філій НБУ в областях. От тоді ми це все зрозуміємо. Також я думаю, що були просто кулуарні домовленості, де кожна фракція, яка буде голосувати, намагалася виторгувати для себе побільше. Я зараз говорю і про «Народний фронт», і про Радикальну партію. Тому що без них голосів за Смолія не було б.

Тобто розписували певну шахівницю, коли Банкова отримує голову НБУ, а інші фракції — заступників, регіональних голів?

— Шахівниця передбачає стратегію. А зараз просто розписували, кому що за це буде. Тобто це — звичайний розпил посад і не більше.

Якщо ми говоримо про голову НБУ, Гонтарева має виступити з доповіддю результатів своєї роботи у Верховній Раді. Враховуючи кількість зауважень і критики, які раніше лунали на її адресу, якими будуть політичні наслідки цієї доповіді?

— Жодних політичних наслідків таких я не бачу, які можуть бути. Ну, визнають її роботу незадовільною, а далі що? Насправді, вона доволі сильно прикрита з боку Банкової, чого слід все-таки боятися, це розслідувань відносно її зама Катерини Рожкової з боку НАБУ. Тому що там президент прикрити не зможе. А все інше, в принципі, ну, покритикують, ну, вислухає вона про себе, і все. Для неї жодних наслідків немає. Тобто її статки за той час, коли вона працювала в НБУ, зросли. І зараз вона абсолютно твердо і спокійно дивиться в майбутнє, тому що вона розуміє, що це — ті 15 хвилин позору, які просто треба пережити для того, щоб забути про це все.

Відповідно, жодних претензій з боку правоохоронних органів до Гонтаревої також очікувати не варто?

— Визнання її роботи незадовільною не тягне за собою будь-якої кримінальної відповідальності. А щодо того, чи був в її діях певний склад злочину, це будуть розбиратися правоохоронці. Але так, жодних претензій з боку правоохоронців, окрім НАБУ, я думаю, до неї не буде.

Напомним, эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль в эфире «ГС» отметил, что Валерия Гонтарева выдает реформы в НБУ за достижения всей банковской системы. Он уверен, говорить о том, банковская система Украины — одна из лучших в мире, преждевременно.