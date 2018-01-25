Гонтарева выдает реформы в НБУ за достижения - Горбаль

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинская банковская система на данный момент является одной из лучших в мире и ею можно гордиться. Такое заявление сделала глава НБУ Валерия Гонтарева, приказ об увольнении которой президент может подписать уже в феврале. По словам главы регулятора, первый стресс-тест банковской системы, который проводился в 2014 году, не в полной мере раскрыл все имеющиеся проблемы. Однако новая методология и реформы, проведенные в 2015-2016 годах, позволили осуществить реальное очищение банковской системы, а также увеличить совокупный банковский капитал на 291 млрд гривен.

Долгожданное заявление Гонтаревой, прозвучавшее после долгих месяцев молчания, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви розділяєте оптимізм очільниці НБУ?

— Я так само, як і Гонтарєва, є і оптимістом, і патріотом, я вважаю, що у нас — найкращі люди в державі, що у нас, напевно, найкращі медики, які в таких умовах роблять дуже часто подвиги на своєму місці. Але якщо говорити більш серйозніше і фахово, на жаль, напевно, точку зору Гонтарєвої не поділяють поважні інституції, які складають різноманітні рейтинги… Певний прогрес є, але у будь-якому випадку поїздки Гонтарєвої в Давос нічого не дали з точки підвищення в цьому рейтингу. До слова, вона має можливість ще в своєму статусі туди з'їздити. Звичайно, більше в своєму інтерв'ю вона говорила про зміни, які відбулися в самому регуляторі з точки зору і нової наглядової ради, яка працює вже згідно нового законодавства, і створення відповідних комітетів, яких раніше не було, і багато-багато інших речей, тобто змін відбулось достатньо багато. Але в даному випадку ми не можемо оцінювати всю банківську систему тільки по змінам в самому регуляторі. На відміну від Гонтарєвої, для мене банківська система — це, в першу чергу, клієнти, тому ми повинні говорити, в якому стані знаходиться українська економіка і клієнти українських банків. Оскільки, на жаль, ми пам'ятаємо також такий рекорд, що ми — в лідерах по питомій вазі поганих активів, і це той виклик, який стоїть зараз перед замглавою НБУ, перед Кабміном також. З поганими активами щось потрібно робити. Тому що під 60% — це все-таки багато. І говорити в даному випадку про міцність і найкращість — зарано. Мені здається, що така похвала з точки зору керівника регулятору, це залишилось ще від Сергія Арбузова, який був схильний до певних звань найкращого банкіра Східної Європи, і це залишилось в цьому кабінеті, напевно, не вивітрилось.

Також Гонтарєва говорить про стрес-тест банківської системи. Як часто такі стрес-тести проводяться і що вони означають?

— Насправді, щоб всі зрозуміли, береться, наприклад, показник того чи іншого банку і аналізується його баланс — що буде з кредитами, якщо, наприклад, курс впаде на такий-то показник. Або рівень обслуговування кредитів зменшиться там на такий-то відсоток. Відповідно, з огляду на ці стреси, бачимо, наскільки той чи інший банк є міцний і невразливий до криз. Але ж знову кажу, з показником 58% поганих активів, складно говорити про міцність банківської системи.

Читайте также: Кто заплатит за историю с ICU, Гонтаревой и "деньгами Януковича"

Чи треба буде банки докапіталізовувати нинішнього року і які?

— На разі дійсно в нас залишилась зовсім невелика кількість банків, і тут, я так розумію, керівництво НБУ вперше пішло на певний компроміс. Цих банків — небагато, близько десяти, які ще не виконали показник докапіталізації, який треба було виконати ще в кінці минулого року, і його буде виконано вже в цьому, в 2018, році. В нас — зовсім інша банківська система, в якій в основному питому вагу, більше 50%, складають державні банки, це знову ж проблема в ПриватБанку, тобто всі ці питання, якби ми їх вирішили, тоді б ми дійсно могли пишатися і казати, так, в нас все — найкраще, але давайте не забуваймо, що природна функція банків — це кредитування. На жаль, ми не відновили ще кредитування, як би то нам не хотілося.

До речі, ваші прогнози щодо кредитування банками. В нашій країні взагалі довготривалі доступні кредити можливі?

— Дивіться, якщо раніше це можна було списати на учасників ринку, то зараз це питання Міністерства фінансів, в першу чергу, тому що державними банками, зокрема, ПриватБанком і "Укргазбанком", володіє і керує Міністерство фінансів, і уряд в цілому — всіма державними банками. З огляду на велику питому вагу, тобто від того, як будуть себе вести державні банки, залежать темпи відновлення кредитування і доступності кредитування. Тому це питання тісної співпраці НБУ і уряду, зокрема, економічного блоку.

Про це говорять багато, але нічого поки що не вирішують?

— Певні програми були записані в бюджеті, стосовно підтримки фермерства, це компенсаторні механізми стосовно ставок, на жаль, не в усіх місцевих бюджетах ми бачимо подібні ініціативи, хоча з огляду на децентралізацію бюджетної політики, зараз у бюджетах громад значно більше можливостей, ніж було раніше. І тут, можливо, не вистачає якоїсь чи фаховості, чи обґрунтованості, можна сказати, що ми давно говорили про децентралізацію бюджетної політики, а насправді виявилось, що місцеві громади навіть досить часто не готові. Свідченням тому є достатньо великі депозити в тих же державних банках, які розміщують там місцеві громади.

Порятунок банківської системи — в чому він полягає? Знову будемо покладатися на розвиток економіки чи ще якісь глобальні чинники, які здатні вплинути на ситуацію?

— В будь-якому випадку, населення завжди турбують курсові коливання. Тобто уряд, наприклад, міг би завершити вже дискусію і створити експортно-кредитне агентство, всі механізми, що стосуються підтримки експорту зокрема, а в даному випадку ми говоримо про стратегію роботи державного "Укрексімбанку", банку, в якому досі і правління із залишками ще, як то кажуть, від попередників, і наглядова рада несформована згідно нових вимог. Тобто такі питання, яких потрібно вирішувати в банківській системі ще достатньо і достатньо багато, в частині стратегії державних банків і в частині знаходження отих точок росту української економіки.

Читайте также — Эксперт: Гонтарева спокойно переживет отчет в Раде

Между тем, политический эксперт Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что как только в Верховной Раде придут к компромиссу по кандидатуре на пост главы НБУ, этот человек будет назначен даже без отчета Валерии Гонтаревой. По его словам, она не будет отчитываться перед парламентом, чтобы не стать "девочкой для битья".