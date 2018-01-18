Ситуация вокруг "Привата". Пострадают, как всегда, клиенты - Горбаль

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В течение десяти лет "ПриватБанк" был "объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий", что привело к причинению убытков банку в размере не менее 5,5 миллиардов долларов. О таких результатах проведенного в "ПриватБанке" аудита сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, отмывание средств бывшими владельцами "Привата" подтвердили аудиторы-детективы агентства Kroll. Согласно данным расследования, до национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанка" передали сторонам, связанным с бывшими акционерами финучреждения.

Подробности расследования и как функционировали схемы по выводу денег из "ПриватБанка", в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Поясність, як працювала злочинна схема з відмивання коштів "ПриватБанку", в чому її суть?

— Перш за все, хотів би акцентувати увагу на тому, що відбувся незвичний аудит в тому звичайному розумінні, який проходять усі банки. Відповідний аудит проводився у "ПриватБанку",мі результати були раніше анонсовані, тобто це додатково НБУ залучив міжнародне детективне агентство Kroll, яке зробило певний звіт, а ми стали свідками виключно певних витяжок з цього звіту. Мені здається, краще було б ознайомитись з повним текстом фахівцям, експертам і тоді скласти свою особисту думку з приводу хоча б тих фактів, які наводяться у цьому дослідженні. Думаю, що воно є достатньо об’ємним. Нічого нового насправді ми не почули, тому що подібна риторика була у керівництва НБУ і під час процесу націоналізації стосовно високої питомої ваги інсайдерських кредитів, все решта — тільки корегувалась сума, відсоток від 93 до 97%.

Мені здається, що у цьому брифінгу НБУ забагато емоційності. Можливо, НБУ також став заручником цієї інформаційної війни і має звітувати для клієнтів банку, для процесу відновлення довіри в цілому до банківської системи про певні успіхи роботи "ПриватБанку". Я чекаю на першу прес-конференцію нового керівника "ПриватБанку", раз його вже призначили. Ми пам’ятаємо, що нещодавно наглядова рада призначила чеха Петера Крумханзла на цю посаду. Навіть під це змінили законодавство, тобто дуже бажали бачити на цій посаді саме цього фахівця. Треба, мені здається, знижувати градус цієї інформаційної війни, тому що в накладі залишаться, на жаль, клієнти "ПриватБанку". В основному, цю новину зустрічають, мені здається, не з дуже хорошими враженнями.

З того, що ми почули, зрозумілий сам механізм, як ці гроші виводились?

— Його достатньо чітко свого часу освітив Олександр Шлапак. До речі, його брифінг був найбільш змістовним з точки зору подій навколо "ПриватБанку", тобто, він освітив події, які мали місце в вересні – жовтні 2016 року і передували націоналізації. Акціонери і менеджери "ПриватБанку" називають це реструктуризацією, "ПриватБанк" і НБУ називає це виведенням коштів. Я так розумію, що відбулось переоформлення великої кількості кредитів на ряд підприємств, після чого ці кредити стали достатньо сумнівними до повернення, тобто відбулись речі, які досить часто мають місце. Мені здається, що такі речі мали місце практично в 90% випадках у тих банках, що виводились з ринку, коли кредити або переоформлюються на якийсь тривалий термін, або виводиться застава. Таким чином, ці події мали місце і з "ПриватБанком", просто колишні акціонери і НБУ по-різному називають цей процес. Хтось називає реструктуризацією, але чи можна це назвати реструктуризацією без чіткої домовленості і розуміння повернення цих коштів, тоді це не реструктуризація, це махінація.

Націоналізацію вважали перемогою НБУ, нові подробиці можуть внести коррективи?

— У будь-якому випадку, я думаю, у звіті висловлена, певно, і роль регулятора в тих чи інших подіях. Якщо звіт об’єктивний.

Це за останніми даними, а в процесі? Адже були й раніше аудити, і не було таких даних.

— Це достатньо специфічний аудит, в якому були поставлені певні конкретні завдання, тобто, описати ту чи іншу схему. Тобто, це не бухгалтерський аудит, у цього висновку інше завдання абсолютно.

То як можна окреслити цей аудит?

— Зараз, напевно, його можна окреслити як політично-кримінальний, репутаційний. Досить часто до агентства Kroll звертаються, коли потрібно описати репутаційні ризики, не тільки якісь кримінальні дослідження. Це, зокрема, одне із агентств, до якого звертаються і за подібними запитами. Тому, відповідно, яке технічне завдання було поставлено. І, знову ж таки, чи може бути цей висновок використаний слідчими органами, чи описали щось таке, чого не було в заявах НБУ чи Мінфіну, тим більше, ми розуміємо, що всю відповідальність за роботу "ПриватБанку" несе уряд в особі Мінфіну і наглядова рада.

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Чи можна піддавати сумніву висновок цієї агенції?

— У будь-якому випадку, аудит готується на підставі тих документів, які були надані. Ці документи будуть міститись у будь-якому аудиторському звіті, який би не проводився будь-якою аудиторською компанією. Відповідно, ця оговорка є і в даному звіті. Тобто роботу було проведено на підставі цих документів, на підставі співробітництва з НБУ. Чи може бути там якась доля суб’єктивізму? Звичайно, може. Чи може він бути опротестований? Звичайно, може, як будь-який звіт, як будь-який висновок. От і все.

К слову, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец высказал мнение, что в конце-концов "ПриватБанк" выведут с рынка, и не стоит туда вкладывать деньги.

Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров считает, что национализация "ПриватБанка" — величайшая коррупционная афера.