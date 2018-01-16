НБУ сообщил о возбуждении дела о мошенничестве в "ПриватБанке"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины намерена открыть уголовное производство о мошеннических схемах в "ПриватБанке", заявила на брифинге первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Ранее Нацбанк сообщил, что американское детективное агентство Kroll подтвердило использование "ПриватБанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток в как минимум 5,5 миллиарда долларов.

"Мы получили заверения от генерального прокурора о том, что результаты форензик аудита взяты Генеральной прокуратурой в работу для проведения уголовного производства", — заявила Рожкова.

По ее словам, результаты аудита уже представлены генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам.

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Напомним,в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.