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    НБУ сообщил о возбуждении дела о мошенничестве в "ПриватБанке"

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    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (348)

    (обновлено: )14721
    Результаты аудита уже представлены генпрокурору Юрию Луценко, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам, сообщила первый заместитель главы НБУ.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины намерена открыть уголовное производство о мошеннических схемах в "ПриватБанке", заявила на брифинге первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

    Ранее Нацбанк сообщил, что американское детективное агентство Kroll подтвердило использование "ПриватБанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток в как минимум 5,5 миллиарда долларов.

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    "Мы получили заверения от генерального прокурора о том, что результаты форензик аудита взяты Генеральной прокуратурой в работу для проведения уголовного производства", — заявила Рожкова.

    По ее словам, результаты аудита уже представлены генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам.

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    Напомним,в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

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