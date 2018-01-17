Судьба "ПриватБанка": чего ждать вкладчикам?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Один из крупнейших банков страны, национализированный в конце 2016 года «ПриватБанк», вновь оказался в центре скандала. Сообщается, что в течение 10 лет «Приват» был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий», что привело к причинению убытков банку в размере не менее 5,5 миллиардов долларов. Результаты проведенного в финучреждении аудита опубликовала пресс-служба Национального банка Украины.

Отмывание средств бывшими владельцами «Привата» (среди которых — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) подтвердили аудиторы-детективы агентства Kroll. По данным расследования, до национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля «ПриватБанка» передали сторонам, связанным с бывшими акционерами финучреждения.

При этом Игорь Коломойский назвал «бредом» заявление Нацбанка об ущербе в 5,5 миллиардов долларов.

Банк — фактически банкрот

За судьбой «Привата» пристально следят миллионы его вкладчиков. Впрочем, на этот раз масштабной паники не было: большинство украинцев уверены, что государство любой ценой будет спасать банк, поскольку его «падение» нанесет мощнейший имиджевый удар по власти.

Иное мнение — у старшего партнера адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравца. Он считает, что для НБУ могут наступить юридические последствия после публикации аудита — «Нацбанк фактически не принял своевременных мер для того, чтобы предотвратить все эти сделки, проводя регулярные инспекционные проверки и фактически имея достаточно информации о наличии таких сделок".

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В целом фактически "ПриватБанк" должны были признавать банкротом вместо того, чтобы вливать туда государственные средства, уверен Кравец.

"Я считаю, что ПриватБанк не выполняет взятые на себя обязательства еще с 2010 года. Рисковать своими средствами или не рисковать - это право каждого человека. Лично я считаю, что нельзя доверять свои средства этом банке. В нем уже была введена временная администрация, не существует ни одного примера в истории Украины, где банк после введения временной администрации смог нормально работать. И как пример - банк «Надра». То есть, я считаю, что в конце концов "ПриватБанк" будет выводиться с рынка, поэтому размещать свои средства я бы там не советовал", — заявил юрист.

Влили 150 миллиардов и вольют еще РИА Новости Украина Евгений Котенко В НБУ знали о разворовывании средств в "ПриватБанке" - эксперт

Сегодня вокруг «Привата» идет информационная война, а озвученные данные аудита Kroll — не новая информация: это было известно давным-давно, рассказал в комментарии РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«И (глава Нацбанка) Гонтарева еще в период национализации озвучила приблизительные цифры. Только тут еще было выплачено 60 миллионов гривен за этот отчет, хотя и так было все понятно. Нужно бы еще сделать разбирательство, а эффективно ли были потрачены эти деньги — на отчет», — подчеркнул эксперт.

При этом вкладчикам «Приватбанка», считает Скаршевский, волноваться не стоит.

«Потому что эти выведенные деньги уже компенсированы всеми налогоплательщиками Украины. Уже была докапитализация на 150 миллиардов гривен, и дальше будут вливать деньги — если будет нужно. Через облигации внутреннего государственного займа, что уже было сделано», — напомнил экономист.

Что делать — никто не знает

Но в истории с «Приватбанком» есть один важнейший, самый главный аспект, который пока не на виду, рассказал Скаршевский.

«Это то, что у министерства финансов, как собственника «ПриватБанка» и других государственных банков, нет стратегии по управлению и по судьбе этих госбанков. А это уже 60% всего банковского сектора страны. У них нет стратегии. Непонятно, будут ли они делить этот «Приватбанк». Выводить с рынка — вряд ли, а вот разделить, например, вывести плохие активы, отделить розничный бизнес и еще предпринимать какие-то действия — это неизвестно, потому что у них нет стратегии. Ни по «Укрэксимбанку», ни по «Ощадбанку», ни по «Привату», — заявил экономист.

Напомним, из аудита агентства Kroll следует, что внутри «ПриватБанка» существовал еще один банк, который обеспечивал проведение теневых платежей в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников «Привата».

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Также сообщается, что финучреждение неоднократно предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния.