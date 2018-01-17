От греха подальше. "ПриватБанк" скоро выведут с рынка - Кравец

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Национальном банке Украины заявили, что ущерб, нанесенный ПриватБанку в результате мошеннических действий в пользу бывших акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Указано, что к такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал десять лет деятельности банка. Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

В нацрегуляторе отметили, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп лиц, аффилированных с ними. Подчеркивается, что механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

Каких последствий следует ожидать от этого расследования и насколько сейчас устойчива позиция ПриватБанка на рынке, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

(текст публикуется на языке оригинала)

Це розслідування має якусь юридичну силу?

— На мій погляд, по-перше, остаточний аудит діяльності ПриватБанку ще не закінчений. Його обіцяли закінчити в минулому році. Я так розумію, це якісь проміжні результати, які вже були оприлюднені НБУ з того аудиту, який у них є. Що стосується юридичних аспектів, то, дійсно, вони мають наслідки. При цьому вони також можуть мати наслідки і у відношенні власне НБУ, який фактично не вжив своєчасних заходів для того, щоб запобігти всім цим оборудкам, проводячи регулярні інспекційні перевірки і фактично маючи достатньо інформації про наявність таких оборудок.

Що стосується взагалі ситуації з ПриватБанком. Вона на сьогоднішній день склалась досить дивно, тому що, з одного боку, ПриватБанк є державною установою, з іншого боку, за зобов'язаннями ПриватБанку є певні активи минулих власників цього банку, які наразі не виконують взяті на себе зобов'язання. Тому насправді всі ці дані, отримані за допомогою цього аудиту, можуть слугувати підставою для стягнення з минулих власників. Окрім безпосередньо коштів, які були витрачені на саму капіталізацію, підтримку цього банку, який, на мій погляд, зараз все ж таки є банкрутом і не може виконувати взяті на себе зобов'язання, так і компенсації цих коштів, які були незаконно виведені з обігу безпосередньо самого банку.

Заступник голови НБУ пані Рожкова говорить, що гроші з ПриватБанку виводились на користь колишніх бенефіціарів. Які наслідки для колишніх власників, топ-менеджерів, працівників банку може мати це розслідування?

— Що стосується безпосередньо цього розслідування і результатів, коли воно буде закінчене і коли будуть надані всі документи, що підтверджують ці, скажімо так, проміжні висновки стосовно виведення активів та підроблення безпосередньо самої звітності ПриватБанку. Я вважаю, що для власників ПриватБанку це буде значною проблемою з огляду на всі ці судові процеси, які на сьогодні відбуваються як в Україні, так і поза її межами стосовно стягнення з держави коштів, визнання неправомірними дії держави стосовно націоналізації ПриватБанку. Хоча, знову ж таки, на мій погляд, це може зіграти на користь безпосередньо акціонерів ПриватБанку, тому що фактично вони можуть довести, що НБУ було відомо про всі ці оборудки, недостовірну звітність і фактично купівля ПриватБанку за одну гривню не мала під собою жодних економічних і юридичних підстав. Фактично ПриватБанк повинні були визнавати банкрутом замість того, щоб вливати туди державні кошти. З огляду на всі ці розслідування і в рамках цих розслідувань, на мій погляд, правоохоронні органи повинні порушити чергову низку кримінальних справ чи долучити до тих кримінальних справ, які вже існують стосовно підроблення документів, виведення активів, несплати податків, оскільки насправді вся ця ситуація з ПриватБанком не сталась за один чи два роки.

На вашу думку, як зараз має діяти НБУ і влада?

— Вони фактично повинні здійснити першочергові заходи — розшук тих кінцевих беніфеціарів, кінцевих кампаній, на які були виведені активи, і прикласти максимум зусиль для того, щоб заарештувати ці активи, щоб вони не зникли. Насправді саме розслідування цих схем не буде мати якогось реального сенсу, якщо все ж таки не знайти, не компенсувати ці втрати держави, які виникли у зв'язку з цією так званою націоналізацією ПриватБанку і фактично намаганням держави врятувати цей банк.

З поверненням грошей в Україні взагалі є проблема.

— Так, звичайно, у нас люблять саджати всіх у тюрму чи погрожувати, що заарештують. А що стосується відшкодування завданої шкоди, про це якимось дивним чином постійно всі забувають.

Які шанси, що кошти будуть повернуті? Слухачі сумніваються в цьому, мовляв, який сенс, що встановлені махінації, гроші не повернуть. Банк був приватний.

— Приватний банк, неприватний банк, тут питання в іншому. Не дотримуватись безпосередньо вимог банківського законодавства, здійснювати ці інсайдерські кредитування, фактично кредитувати під нульові застави і під активи, які не мають жодної вартості, — це вже грубе порушення, що і призвело фактично до банкрутства банку за відсутності будь-яких активів цього банку.

Що стосується повернення активів. Я вважаю, що в даному випадку держава і ті правоохоронні органи, які будуть цим займатись, у першу чергу, повинні приділити максимум уваги тому, де перебувають ці активи. Я знаю, що агентство Kroll надає інформацію, де знаходяться наразі всі ці активі. Так було і з усіма банками — і з «Дельта-банком», де держава до цього часу нічого не робить, і з іншими банками. Що стосується підробки документів. Ми бачимо, що в ході розслідування цих справ, якщо взяти на прикладі банку «Київська Русь», де також виявлені підроблені звітності, станом на сьогодні жодна особа не притягнута до відповідальності. Я вважаю, що, в першу чергу, виникне питання про притягнення до відповідальності відповідних працівників НБУ, які повинні це контролювати. Головне в цій ситуації — це розшукати ті компанії, на які були виведені ці активи і заарештувати ці активи саме на цих компаніях. Не дати можливості від них позбутись, а також заарештувати безпосередньо і корпоративні права, щоб не можна було, як, наприклад, з тими ж грошима Януковича переоформити в подальшому ці компанії на інших осіб.

На вашу думку, чи варто переживати нинішнім вкладникам ПриватБанку?

— Моя позиція така. Я вважаю, що ПриватБанк не виконує взяті на себе зобов'язання ще з 2010 року. Ризикувати своїми коштами чи не ризикувати — це право кожної особи. Особисто я вважаю, що не можна довіряти свої кошти цьому банку. У ньому вже була введена тимчасова адміністрація, не існує жодного прикладу в історії України, де банк після введення тимчасової адміністрації зміг нормально працювати. І як приклад цього — банк «Надра». Тобто, я вважаю, що в кінці-кінців ПриватБанк буде виводитись з ринку, тому розміщувати свої кошти я б там не радив.

Читайте также — Вакаров: национализация "ПриватБанка" — коррупционная афера

К слову, бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский назвал «бредом» опубликованный Национальным банком отчет о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров ранее высказал мнение, что национализация ПриватБанка — величайшая коррупционная афера.