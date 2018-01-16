В Нацбанке сообщили, сколько украли в "ПриватБанке" бывшие владельцы

Константин Бабков

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Ущерб, нанесенный "ПриватБанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов, сообщается в официальном пресс-релизе НБУ.

К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.

Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "Приватбанк".

Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников "ПриватБанка".

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.

Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

"ПриватБанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.

Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, "проведение экономического расследования операций ПАО "ПриватБанк" для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации".

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Напомним,в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.