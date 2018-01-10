Чем известен новый глава правления "ПриватБанка" чех Петр Крумханзл

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" избрал чеха Петра Крумханзла на должность председателя правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение, сообщается на сайте финучреждения.

"Наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение", — говорится в сообщении на сайте банка.

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Банк указывает, что Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году. Работал на высших руководящих должностях в ведущих банках Европейского союза. Банк отмечает эффективную работу Крумханзла на украинском банковском рынке в условиях кризиса 2008 года. В должности члена правления по операционным вопросам в "Райффайзен Банке Аваль" Крумханзл достиг существенного уменьшения затрат за счет реструктуризации сети отделений и внедрения новых бизнес-моделей, а также адаптировал банк к неблагоприятным рыночным условиям, говорится в сообщении.

По мнению набсовета, также ценным станет его опыт в должности члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution, где он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый "плохой банк", а также за определение корпоративной стратегии, обеспечение надлежащей инфраструктуры и юридическую поддержку. Его последний опыт работы был связан с динамичным рынком Китая, где Крумханзл в должности члена правления по операционным вопросам Home Credit, руководил всеми операциями банка.

Фото из открытых источников Глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл

В июле 2017 года наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления "ПриватБанка" и его заместителя по финансовым вопросам.

В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основными акционерами которого являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций "Приватбанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен, которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.

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Напомним,в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.