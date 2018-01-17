В НБУ знали о разворовывании средств в "ПриватБанке" - эксперт

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. На протяжении десятилетия "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам банка в размере не менее 5,5 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют выводы детективов частного агентства Kroll. Проведенный ими аудит охватывает деятельность финучреждения до его национализации в декабре 2016 года.

Как случилось, что в НБУ не догадывались о происходящем в "ПриватБанке", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Василий Мокан.

"НБУ это очень легко объясняет, будто "ПриватБанк" предоставлял им недостоверную информацию и ложные цифры о своей финансовой деятельности, но это не снимает ответственности с самого НБУ. Я думаю, что об этой проблеме все знали, и как раз национализация "ПриватБанка" произошла не вследствие экономических договоренностей, когда стороны сели за стол переговоров и сказали, что банк близок к банкротству, рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет, потому что не могут под высокие проценты привлекаться средства украинцев и предоставляться под низкие, неликвидные проценты кредиты аффилированным структурам. Рано или поздно это могло бы иметь катастрофические последствия", — отметил эксперт.

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