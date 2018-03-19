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    Точка зрения

    Бизяев: Порошенко-Аваков-Гройсман никак не поделят власть и страну

    (обновлено: )25740
    Первые лица "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" никак не могут разделить пирог под названием "Украина", ввергая страну в очередной политический кризис, считает политаналитик Руслан Бизяев.
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Antikor.com.ua

    РИА Новости Украина

    Прямо со старта второй части политического сезона 2017/2018 стало понятно: в стране создается политический кризис, причем создается искусственно — его фундаментом стали взаимоотношения в треугольнике Порошенко-Аваков-Гройсман. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик, блоггер Руслан Бизяев.

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    Именно развитие ситуации вокруг взаимоотношений в этом треугольнике может спровоцировать досрочные выборы в парламент в августе этого года, считает он, добавляя, что никакой оппозиции это, во-первых, не надо, а во-вторых, у них нет для этого ресурса.

    "В чём суть условного конфликта внутри "святой троицы"? В том, где чья доля в общем пироге под названием Украина. Причем голосование в ВР 15 марта не должно вводить Вас в заблуждение. Очередной дележ портфелей не привел к консенсусу в ключевом вопросе — на каких условиях произойдет слияние БПП и НФ?", — пишет Бизяев.

    Грызня продолжается по нарастающей, и пока конца ей не видно, но Банковая надеется таки додавить "НФ" до конца мая, считает аналитик.

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    "Параллельно надо что-то делать со ставшим уж слишком автономным Гройсманом. Идти на любые выборы с условно управляемым Премьером нельзя, а отправить его в отставку без согласования со всеми ключевыми внутренними игроками новых правил игры — тем более. Никто не хочет рисковать просто так. Отставка Гройсмана будет означать неминуемые досрочные выборы. Гройсман — это, в том числе большинство мажоритарщиков", — отмечает блоггер.

    По его словам, понимая всё это, Банковая ищет оптимальную модель выхода из кризиса, параллельно запуская #прикрути неугодным СМИ.

    "Как только Вы прочитаете, что "ради блага страны" они объединились — знайте, досрочные выборы неизбежны. А объединиться они планируют несмотря ни на что. Иначе избирательная кампания 2019-2020 поэтапно выкинет большую часть текущей коалиции на политическую свалку", — уверен Бизяев.

    Он подчеркивает, что так выглядит ситуация на сегодня: "а вот что будет дальше и какие нас ожидают сюрпризы, станет понятно к концу апреля".

     

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