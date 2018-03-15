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    Рада назначила Смолия главой Нацбанка

    Тема:

    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (203)

    (обновлено: )140
    За решение о назначение Якова Смолия главой Нацбанка проголосовали 247 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Яков Смолий
    zn.ua

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада по предложению президента назначила первого зампредседателя регулятора Якова Смолия главой Национального банка Украины.

    Национальный банк Украины
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    Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

    Ранее парламент уволил Валерию Гонтареву, занимавшую должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года и написавшую заявление об отставке еще 10 мая. Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого числа украинских банков. По законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

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