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    Рада избрала нового главу Счетной палаты

    (обновлено: )5801
    Должность главы Счетной палаты оставалась вакантной с ноября прошлого года, когда ее руководитель Роман Магута по решению суда в Киеве был отправлен под домашний арест по делу о махинациях с государственным жильем.
    Счетная палата Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада избрала депутата от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана новым председателем Счетной палаты Украины.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно конституции, Счетная палата осуществляет контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в госбюджет и их использованием.

    Должность главы Счетной палаты оставалась вакантной с ноября прошлого года, когда ее руководитель Роман Магута по решению суда в Киеве был отправлен под домашний арест по делу о махинациях с государственным жильем.

    Избранный глава Счетной палаты Пацкан родился в селе Золотарево Закарпатской области. В 1999 он окончил юридический факультет Ужгородского государственного университета. До настоящего времени он занимал должность первого заместителя главы комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

    Рада также избрала девять новых членов Счетной палаты.

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