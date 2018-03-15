Рада избрала нового главу Счетной палаты

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада избрала депутата от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана новым председателем Счетной палаты Украины.

Согласно конституции, Счетная палата осуществляет контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в госбюджет и их использованием.

Должность главы Счетной палаты оставалась вакантной с ноября прошлого года, когда ее руководитель Роман Магута по решению суда в Киеве был отправлен под домашний арест по делу о махинациях с государственным жильем.

Избранный глава Счетной палаты Пацкан родился в селе Золотарево Закарпатской области. В 1999 он окончил юридический факультет Ужгородского государственного университета. До настоящего времени он занимал должность первого заместителя главы комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Рада также избрала девять новых членов Счетной палаты.