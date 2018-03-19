Соцсети о выборах президента РФ в Украине: это стыд какой-то

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В России состоялись выборы президента. По данным обработки более 99% протоколов участковых комиссий, уверенно побеждает действующий глава государства Владимир Путин. Однако в Украине проведение выборов российского президента не обошлось без скандала. Перед голосованием МВД решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах. Голосовать могли только лица с дипстатусом.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала сразу несколько причин такого решения, среди которых и вполне реальный вопрос соблюдения безопасности. Также она напомнила, что "МИД Украины официально обращался в РФ прекратить провокацию и отменить незаконные выборы в Крыму, и предупреждал, что в случае продолжения этих провокационных фальсификаций выборов, украинская сторона вынуждена также принять соответствующие меры"

Новый украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила об отсутствии нарушений избирательных прав россиян из-за недопуска к диппредставительствам в Украине. "Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного", – отметила в пресс-службе омбудсмена. Однако в соцсетях по этому поводу нашлось немало совсем иных мнений.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook