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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о выборах президента РФ в Украине: это стыд какой-то

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (105)

    (обновлено: )1176261
    Самый большой скандал на выборах президента России произошел все же в Украине - МВД решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в голосовании. Что стало причиной такого решения и какой была реакция украинцев?
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Подсчет голосов на выборах президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в России: неограниченный мандат

    В России состоялись выборы президента. По данным обработки более 99% протоколов участковых комиссий, уверенно побеждает действующий глава государства Владимир Путин. Однако в Украине проведение выборов российского президента не обошлось без скандала. Перед голосованием МВД решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах. Голосовать могли только лица с дипстатусом.

    Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала сразу несколько причин такого решения, среди которых и вполне реальный вопрос соблюдения безопасности. Также она напомнила, что "МИД Украины официально обращался в РФ прекратить провокацию и отменить незаконные выборы в Крыму, и предупреждал, что в случае продолжения этих провокационных фальсификаций выборов, украинская сторона вынуждена также принять соответствующие меры"

    Новый украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила об отсутствии нарушений избирательных прав россиян из-за недопуска к диппредставительствам в Украине. "Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного", – отметила в пресс-службе омбудсмена. Однако в соцсетях по этому поводу нашлось немало совсем иных мнений.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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