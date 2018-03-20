В ЦИК РФ сообщили, на каких участках отменили результаты голосования на выборах

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Результаты голосования в ходе выборов президента РФ отменены на семи избирательных участках по стране, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас результаты выборов отменены на семи участках", — сказала Памфилова журналистам в ходе форума наблюдателей Общественной палаты РФ во вторник.

В ЦИК уточнили, что речь идет о ряде участков в республике Дагестан, Московской, Кемеровской и Тюменской областях.

Читайте также: Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

Выборы главы российского государства прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.