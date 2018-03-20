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    В ЦИК РФ сообщили, на каких участках отменили результаты голосования на выборах

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (117)

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    В ЦИК РФ уточнили, что результаты голосования в ходе выборов президента РФ отменены на ряде участков в республике Дагестан, Московской, Кемеровской и Тюменской областях.
    Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова оглашает предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ
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    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Результаты голосования в ходе выборов президента РФ отменены на семи избирательных участках по стране, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

    Информационный центр ЦИК РФ
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    Итоги выборов президента РФ: победа Путина и мало жалоб

    "У нас результаты выборов отменены на семи участках", — сказала Памфилова журналистам в ходе форума наблюдателей Общественной палаты РФ во вторник.

    В ЦИК уточнили, что речь идет о ряде участков в республике Дагестан, Московской, Кемеровской и Тюменской областях.

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    Выборы главы российского государства прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

    На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

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