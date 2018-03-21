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    США не будут диктовать России, как проводить выборы - Белый дом

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (124)

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    Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что США должны продолжать контактировать с Россией "в тех вопросах, в которых необходимо, но и параллельно быть жесткими по ряду вопросов".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. США не намерены диктовать другим странам, включая Россию, как им проводить выборы, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

    Информационный центр ЦИК РФ
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    "Мы не намерены диктовать другим странам, как им проводить выборы, мы хотим сконцентрироваться на своих собственных", — ответила Сандерс на вопрос журналистов, считают ли в Белом доме, что выборы в РФ были честными и прозрачными.

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    По ее словам, в Белом доме следят за ситуацией с выборами в США и не допустят вмешательства в них.

    Сандерс также прокомментировала слова сенатора Джона Маккейна, который призвал прекратить общаться с российским правительством.

    "Мы должны продолжать контактировать с Россией в тех вопросах, в которых необходимо, но и параллельно быть жесткими по ряду вопросов", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

    Накануне вечером, 20 марта, президенты США и России Дональд Трам и Владимир Путин провели телефонный разговор

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    Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Поеду на них с результатом более 76% одержал Владимир Путин. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. Между тем в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.

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