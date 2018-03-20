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    Выборы в Украине. Появился призыв Совфеда к международным институтам

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (120)

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    Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Совет Федерации РФ призывает ООН, институты ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан РФ и общепризнанные нормы и принципы международного права, говорится в проекте заявления палаты, которое сенаторы намерены принять в среду.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

    "Совфед глубоко возмущен действиями украинских властей", — отмечается в документе. Сенаторы подчеркивают, что это является грубейшим нарушением Киевом своих обязательств по Венской конвенции, а также Консульской конвенции между РФ и Украиной.

    По мнению российских законодателей, подобные действия Киева являются "попранием избирательных прав граждан РФ и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека".

    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Совфед убежден, что такое посягательство антидемократического киевского режима на избирательные права граждан РФ не должно остаться без внимания и соответствующей оценки международного сообщества. Палата ожидает, что международные миссии по наблюдению за выборами президента РФ, готовящие оценки прошедшей избирательной кампании, учтут и отметят фактический срыв по вине украинских властей их проведение на территории диппредставительств РФ на Украине", — подчеркивается в проекте.

    "Власти Украины в угоду своим гипертрофированным политическим амбициям стремятся поставить под сомнение легитимность выборов президента России на территории субъектов РФ — республики Крым и Севастополя", — говорится в документе.

    Отмечается также, что от официального Киева поступают угрозы в адрес жителей республики, а также гражданам других стран, посетившим регион.

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