Румыния не признает выборы президента России в Крыму

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Румыния не признает выборы президента России на территории Крыма, сообщил МИД страны.

Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Поеду на них с результатом более 76% одержал Владимир Путин. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. Между тем в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.

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"Румыния не признает российские выборы в Крыму", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Румынии в Twitter.

МИД также напомнил, что "Румыния считает Крым частью Украины". Отметим, что на официальном сайте министерства иностранных дел Румынии заявления о непризнании выборов президента РФ в Крыму нет.

@MAERomania Комментарий МИД Румынии

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.