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    Россия

    Путин признался, как расширяет свой лексикон

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    Президент РФ Владимир Путин рассказал, что чем больше он работает, тем больше в его лексиконе появляется различных терминов.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его пребывание на должности расширяет его лексикон.

    "Я чем больше работаю, тем больше всяких у меня терминов появляется интересных. Сингулярность — это хорошее слово, скажу — буду выглядеть приличным человеком", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

    В четверг в Санкт-Петербурге проходит ХI съезд Российского союза ректоров.

    Ранее Путин заявил, что санкции в отношении РФ дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства в России, однако они не могут быть основным стимулом, необходимо привлекать к научно-исследовательским проектам крупный бизнес.

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