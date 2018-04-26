Путин признался, как расширяет свой лексикон

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его пребывание на должности расширяет его лексикон.

"Я чем больше работаю, тем больше всяких у меня терминов появляется интересных. Сингулярность — это хорошее слово, скажу — буду выглядеть приличным человеком", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

В четверг в Санкт-Петербурге проходит ХI съезд Российского союза ректоров.

Ранее Путин заявил, что санкции в отношении РФ дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства в России, однако они не могут быть основным стимулом, необходимо привлекать к научно-исследовательским проектам крупный бизнес.