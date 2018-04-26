В Кремле уже выбрали диктора, который "озвучит" инаугурацию Путина

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Инаугурацию российского президента Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, у которого уже есть опыт работы на таких мероприятиях, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки.

Инаугурация Путина президента пройдет 7 мая.

Читайте также: Порошенко на ТВ, а значит, президентская гонка началась

"Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", — сказал собеседник агентства.

Сам Хорошевцев ранее говорил, что у него есть сменщик и что сам он сейчас в Кремле постоянно не работает. Кремлевский диктор также рассказывал, что нашел себе преемника.

Напомним,очередные выборы президента России прошли 18 марта. Действующий глава российского государства Путин одержал победу с результатом более 76%.