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    В Кремле уже выбрали диктора, который "озвучит" инаугурацию Путина

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    Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что "провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Инаугурацию российского президента Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, у которого уже есть опыт работы на таких мероприятиях, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки.

    Инаугурация Путина президента пройдет 7 мая.

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    "Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", — сказал собеседник агентства.

    Сам Хорошевцев ранее говорил, что у него есть сменщик и что сам он сейчас в Кремле постоянно не работает. Кремлевский диктор также рассказывал, что нашел себе преемника.

    Напомним,очередные выборы президента России прошли 18 марта. Действующий глава российского государства Путин одержал победу с результатом более 76%.

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