Путин рассказал о пользе санкций для России

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Санкции в отношении РФ дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства в России, однако они не могут быть основным стимулом, необходимо привлекать к научно-исследовательским проектам крупный бизнес, считает президент России Владимир Путин.

"У нас, к сожалению, до сих пор это такая косная вещь, нам так трудно работать, в том числе с нашими компаниями, в том числе требующими привлечения высоких технологий, но это нужно обязательно сделать. С ними тяжело работать, потому что им легче купить за границей и все", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

"Слава богу, нам здесь санкции помогают, и не все купишь теперь, приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это работает неплохо, не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне, они не могут быть генеральным стимулом развития. Нам внутренние механизмы нужно создать", — добавил президент.

Он подчеркнул, что необходимо организовать работу, чтобы крупные российские компании видели возможности отечественной науки и высшей школы. "А наука и высшая школа тоже не должны быть косными. Вот сделали что-то, изобрели нечто, важное, интересное, но трудно применимое на практике в практической деятельности… Нужно исследователей, в том числе молодых, тем более среднего возраста, настраивать на то, что, если жизнь требует, надо тоже быть погибче. Надо обязательно наладить контакт с реальным сектором производства", — отметил Путин.

В 2017 году в США был принят закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний их третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.