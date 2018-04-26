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    В Кремле уже выбрали диктора, который проведет инаугурацию Путина – СМИ

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    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Инаугурацию российского президента Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, у которого уже есть опыт работы на таких мероприятиях, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки.

    Инаугурация Путина президента пройдет 7 мая.

    "Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", — сказал собеседник агентства.

    Сам Хорошевцев ранее говорил, что у него есть сменщик и что сам он сейчас в Кремле постоянно не работает. Кремлевский диктор также рассказывал, что нашел себе преемника.

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