Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Поражения на выборах за рубежом тех политиков и партий, за которые ратует официальный Киев, уже стали доброй традицией последних лет. Показательным стал 2016 год, когда не оправдались надежды Киева относительно референдумов в Нидерландах по евроассоциации и в Великобритании по Brexit, а также относительно президентских выборов в США и Молдавии. В частности, победа Дональда Трампа, коему активно вставляли палки в колеса украинские "верхи" в ходе избирательной кампании, вызвала брожение в высоких киевских кабинетах в первые несколько месяцев после дня голосования, а избрание Игоря Додона спровоцировала истерику у ряда провластных депутатов Верховной Рады, звучали даже призывы заблокировать весь транзит в Молдавию.

Исключением из подобного правила стали разве что избрание Эманнуэля Макрона во Франции и победа "ХДС" Ангелы Меркель во Франции — но они были явными фаворитами. Хотя, конечно, для послемайданного Киева победа Макрона явно лучше, чем избрание Марин Ле Пен или даже Франсуа Фийона.

Одним из наибольших страхов Киева на международной арене является приход к власти в европейских государствах так называемых "друзей Путина", что в очередной раз подчеркивает несубъектность украинских "элит" и их маргинальность по отношению к элитам западным. Высказывания в украинском медийном пространстве о "друзьях Путина", которые безусловно отслеживаются за рубежом, со старта осложняют взаимоотношения Украины с соответствующими странами. Все это вносит свою лепту в то, что украинская дипломатия климкинской эпохи работает даже не вхолостую, а с отрицательным результатом, напрочь забыв о таком понятии как "дипломатический политес". РИА Новости | Перейти в фотобанк Выборы в Италии: все о победителях и побежденных

Тем более, Украина не имеет никаких инструментов противодействия приходу к власти за рубежом "друзей Путина", потому подобная риторика вдвойне бессмысленна. А они, "друзья Путина" по версии Киева, возвращаются к власти и укрепляют свои позиции в соответствующих странах.

Два месяца назад в Чехии, к примеру, на очередной президентский срок переизбрался Милош Земан, чьи высказывания в ПАСЕ относительно Крыма "в штыки" восприняли киевские "верхи". Несмотря на введенные Евросоюзом против РФ санкции, в конце прошлого года Земан привез в Москву крупнейшую в истории Чехии бизнес-делегацию и подписал множество выгодных для чешской экономики контрактов. Украинские же власти добровольно пилят сук, на котором сидели очень долгое время, отказываясь от российского рынка.

По итогам последних парламентских выборов в Италии в большую политику вернулся Сильвио Берлускони. Напомним, что бывший итальянский премьер-министр в 2015 году посещал Крым транзитом через материковую Россию, где встречался с Путиным, что стало предметом уголовного производства, начатого украинскими силовыми структурами, и объявления итальянца персоной нон-грата на подконтрольной Киеву территории Украины.

Триумфом завершились парламентские выборы в Венгрии для партии "Фидес" действующего премьер-министра республики Виктора Орбана. Накануне выборов мало кто сомневался в победе "Фидес", но партия превзошла ожидания, сумев заполучить конституционное большинство в стенах парламента. Притом закарпатские венгры в большинстве своем голосовали именно за "Фидес", одной из "фишек" которой является защита интересов зарубежных венгров. Вот только едва ли официальный Будапешт смягчит свою позицию по отношению к Киеву по итогам завершения избирательной кампании, на что уповали киевские "верхи" и подконтрольные им "эксперты". Представляется, что венгерские власти, заполучив еще большую степень общественного доверия, лишь усилят давление на Киев в части изменения "языковой" статьи нашумевшего закона "Об образовании". Риски срыва июльского саммита Украина-НАТО из-за позиции Венгрии ранее подтвердила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантический интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Напомним, что Будапешт, исходя из принципа консенсусного принятия решений в Альянсе, уже дважды, в декабре прошлого года и феврале нынешнего, успешно заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО.

Осенью в Молдавии должны состояться парламентские выборы, где большинство может сформировать Партия социалистов (ПСРМ) президента Игоря Додона, чья субъектность ныне предельно ограничена ввиду формы государственного правления республики (парламентско-президентской) и позиции влиятельных олигархических групп. Если на основе ПСРМ будет сформирована правящая коалиция, то Молдавия имеет хорошие шансы на реинтеграцию Приднестровья, сближение с ЕАЭС, повышение статуса русского языка — а ведь схожие задачи наверняка будут актуальны и для Украины в следующих политических циклах.

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В общем, Киеву приходится постоянно озираться по сторонам, опасаясь, не придут ли в очередной стране к власти "друзья Путина". Ситуация могла быть иной, если бы украинские "верхи" в 2014 году не пожертвовали государственным суверенитетом в обмен на внешнюю легитимацию и финансово-коррупционные "плюшки".