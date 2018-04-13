Макрон обсудил с Путиным ухудшение ситуации в Сирии

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил большую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Республики провел сегодня утром телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках их регулярного и прямого диалога по Сирии. Президент Республики подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации на месте", — говорится в заявлении дворца.

Также Макрон в телефонном разговоре с Путиным выразил желание продолжать консультации для установления мира в Сирии.

"Президент Республики выразил желание, чтобы консультации между Францией и Россией продолжались и усиливались для того, чтобы достичь мира и стабильности в Сирии", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что по ситуации в Сирии пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии.

Кроме того, крупнейшие авиакомпании мира решили изменить свои маршруты из-за информации о возможном ударе США по Сирии.