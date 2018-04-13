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    Макрон обсудил с Путиным ухудшение ситуации в Сирии

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (76)

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    Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили конфликт в Сирии. Макрон подчеркнул свою "глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации на месте", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил большую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

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    "Президент Республики провел сегодня утром телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках их регулярного и прямого диалога по Сирии. Президент Республики подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации на месте", — говорится в заявлении дворца.

    Также Макрон в телефонном разговоре с  Путиным выразил желание продолжать консультации для установления мира в Сирии.

    "Президент Республики выразил желание, чтобы консультации между Францией и Россией продолжались и усиливались для того, чтобы достичь мира и стабильности в Сирии", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

    Ранее сообщалось, что по ситуации в Сирии пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии.

    Кроме того, крупнейшие авиакомпании мира решили изменить свои маршруты из-за информации о возможном ударе США по Сирии.

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