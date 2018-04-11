Бортник: это был самый пустой, провальный визит Порошенко в Германию

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Лидеры государств обсудили "Северный поток-2", вопрос миротворцев ООН в Донбассе и санкции против РФ. Кроме того, в мае лидеры Украины, Германии и Франции решили провести отдельные переговоры без участия российской стороны.

Что касается перспективы урегулирования ситуации на востоке Украины, то и в Киеве, и в Берлине разочарованы ходом реализации минских договоренностей и возлагают надежды на миссию "голубых касок", которые могла бы направить в Донбасс ООН. Проблема в том, что Москва и Киев имеют разные представления о мандате такой миссии.

"Мы надеемся, что будут приняты предложения на этот счет, которые совместно выдвинули Франция, Германия, Украина и США и которые предусматривают жесткий мандат Совета Безопасности для такой миссии, а не просто эскортирование наблюдателей ОБСЕ", — заявил на совместной пресс-конференции Петр Порошенко.

Он считает, что "голубые каски" должны быть уполномочены разоружать незаконные формирования сепаратистов, защищать население находящихся под их контролем территорий и организовывать политический процесс вплоть до проведения местных выборов. Российские же представления о мандате для "голубых касок" Порошенко назвал вообще не имеющими ничего общего с миротворческой миссией.

"Российский сценарий — это не сценарий миротворцев, российский сценарий — это только сопровождение наблюдателей ОБСЕ, что не отвечает задаче установления мира и предотвращения военных действий", — указал он, подчеркнув, что жесткий мандат "голубые каски" должны иметь и вдоль участка украинско-российской границы, неподконтрольной Киеву.

На совместном брифинге Меркель констатировала, что продвижение реализации минских соглашений крайне медленное, отсутствует реальное перемирие, но несмотря на это, продолжается работа над тем, чтобы согласовать со всеми участниками формат и механизм введения миротворцев.

По заявлению канцлера ФРГ, с мандатом миссии "голубых касок" должны быть согласны все участники конфликта.

"Вопреки воле Украины мы никогда не поддержим миссию, которая не отвечает всем потребностям, — заверила Ангела Меркель. — Так что в этом отношении Украина может не волноваться".

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Порошенко ни о чем не удалось договориться с Меркель по поводу миротворческой миссии ООН.

"Даже не удалось согласовать какую-то общую позицию, которая должна была отобразиться в заявлении. Договорились договариваться дальше. Договорились собраться еще и с лидером Франции Макроном, возможно в мае. И это, пожалуй, единственная договоренность, которая касается этого вопроса. Более того, Меркель в своих заявлениях была достаточно осторожна: какой-либо достаточно агрессивной риторики, резко осуждающих заявлений в отношении России и сепаратистов на Донбассе тоже не прозвучало. Мне кажется, что это один из наиболее пустых и провальных визитов президента в Германию за последние четыре года. Не удалось договориться ни о чем — все повисло в воздухе», — сказал РИА Новости Украина Руслан Бортник.

Как пояснил политолог, европейского подход к урегулированию конфликта в Донбассе предусматривает компромисс, с чем не согласна украинская сторона.

"В той или иной мере европейский подход к разрешению такого рода конфликтов предусматривает автономизацию региона и абсолютную амнистию. Украинский же подход на сегодня — это попытка получить победу невоенным путем: вышвырнуть влияние России из региона, принудить к капитуляции сепаратистов в Донбассе, потом их наказать, и таким образом вернуть Донбасс. В этом кардинальная разность подходов", — сказал Бортник.

По мнению политолога, раньше 2020 года ни миротворцы, ни Минские соглашения фактически не имеют шансов на реализацию.

"Только после украинских выборов украинская власть может пойти на частично непопулярные меры в вопросе миротворцев и минских соглашений. Представить себе, что нынешний парламент, даже реализуя введение миротворцев по украинскому сценарию, примет закон об амнистии и разрешит выборы в Донецке и Луганске (что остается в основе планов и Волкера, и европейцев) — просто невозможно. Поэтому только новый парламент, новый президент, или новый старый президент с новым уровнем доверия. Тогда у них появится окно для реализации этих соглашений, до того времени будет просто игра и просто танцы с серьезными повышающимися рисками эскалации на фоне эскалации отношений между Россией и США", — считает Бортник.

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По его мнению, такой провальный и пустой визит еще раз доказывает, что если очень долго обманывать или занимать неконструктивную позицию, то рано или поздно можно превратиться в политического туриста даже на посту президента Украины, когда с тобой уже ни о чем не договариваются.