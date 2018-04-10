Рудяков о победе партии Орбана: ну, Украина, погоди!

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правящая венгерская партия "Фидес" получила безусловную победу в выборах по мажоритарным округам и будет контролировать 2/3 голосов в парламенте. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Партия “Фидес” вероятнее всего будет контролировать 133 мандата – минимальное количество голосов для изменения конституции страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об "исторической победе" возглавляемой им правящей коалиции на прошедших в стране в воскресенье парламентских выборах.

Орбан заявил своим сторонникам, что результаты выборов дают венграм "возможность защитить себя и защитить Венгрию".

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива", политолог Павел Рудяков не ожидает каких-либо изменений по линии украинско-венгерских отношений.

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"Кризис, в котором находятся сейчас украинско-венгерские отношения будет продолжаться. Орбан, уверенно победив, получил хорошие внутренние рычаги для усиления своей позиции, и для дальнейшего продвижения своей линии. Эта, собственно, венгерская линия агрессивна с украинской точки зрения. Венгрия — это страна, которая задолго до Орбана была известна тем, что огромное внимание уделяет венграм, живущим за пределами страны", — сказал РИА Новости Украина Павел Рудяков.

По мнению политолога, в данном случае позиции Орбана усилились как внутри страны, так и в отношениях Будапешта с Брюсселем.

"Будет меньше критики и больше свободы в каких-то действиях и в демонстрации каких-то своих желаний и устремлений. А для Украины это означает, что, во-первых, не прекратится та практика, которую Будапешт уже успешно для себя применяет в отношении Киева. Это и блокировка международных проектов, в которых участвует Будапешт и которые связаны с Киевом, например такие, как заседание комиссии Украина-НАТО. Кроме того, в тех или иных формах будут активизированы требования Будапешта к Киеву по защите, по крайней мере, образовательных прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Есть информация, что за политическую силу Орбана очень активно голосовали венгры за пределами Венгрии (по Закарпатью называлась цифра, что 95% проживающих там венгров имеют венгерские паспорта, кроме того венгров много в Словакии, Румынии и других странах), и теперь поскольку они за него так дружно проголосовали, я думаю, что будут предприняты какие-то шаги в знак символической благодарности. А в каждой венгерской диаспоре в каждой из этих стран у Будапешта есть обещания, обязательства, рычаги воздействия, в том числе такие, которые идут вразрез с интересами правительств тех стран, в которых венгерские общины являются меньшинством. Поэтому я думаю, что наши руководители должны поздравлять господина Орбана с победой, но при этом понимать, что уже к середине весны, когда он с новой энергией возьмется за реализацию внешней политики государства, у Украины возникнут дополнительные проблемы", — считает Павел Рудяков.

При этом политолог считает, что новых спорных моментов в двусторонних отношениях Украины и Венгрии ожидать не стоит.

"А что касается прав национального венгерского меньшинства, и особенно прав в сфере образования, я думаю, они нам еще крови попортят", — заключил Рудяков.