Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону условились продолжить совместную работу по урегулированию кризиса в Донбассе в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в "нормандском формате", — говорится в сообщении.

Президент России и канцлер Германии также выразили готовность оказывать содействие работе Спецмиссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Кремле.

"Обстоятельно обсуждалась ситуация на Юго-Востоке Украины с учетом безальтернативности минского "Комплекса мер" как основы мирного разрешения кризиса. Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе Специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения. Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", — говорится в сообщении.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.