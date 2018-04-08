"Пасхальное перемирие". Донбасс обстреляли из гранатометов

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Украинские силовики сообщили, что зафиксировали 42 обстрела своих позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки в Донбассе, один военный ранен.

Как сообщает в воскресенье пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "42 обстрела позиций украинских защитников". "В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый военный доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На луганском направлении при обстреле ополченцы применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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