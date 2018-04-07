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    "Пасхальное" перемирие не принесло полноценный мир в Донбасс - ДНР

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (411)

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    Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин отметил, что до сих пор не состоялось разведение сил и средств на третьем пилотном участке в районе Станицы Луганской.
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    Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости Украина. "Пасхальное" перемирие не принесло полноценный мир в Донбасс, сообщил журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
    Донбасс: и "Пасхальное перемирие" никого не спасет

    "Пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

    "К сожалению, это перемирие, как и предыдущие, не позволяет говорить о полном прекращении огня. Вынуждены констатировать, что все перемирия призваны сократить количество обстрелов, но это не прекращение войны. Чтобы говорить о прекращении, необходимо разведение сил и средств", — сказал Пушилин, сообщает РИА Новости.

    Он напомнил, что до сих пор не состоялось разведение сил и средств на третьем пилотном участке в районе станицы Луганской. Пушилин также прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о завершении смены формата военной операции в Донбассе уже в мае.

    "Мы еще с 2014 года вынуждены быть готовы к войне, так как имеем дело с Украиной, которая является недоговороспособной, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства. То, что прогнозы идут на май месяц, со стороны Петра Порошенко и политологов, можно расценивать как его пиар, так как некая предвыборная кампания уже началась, и он делает заявления не соответствующие действительности", — добавил Пушилин.

    В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил мнение, что именно в мае могут начаться полномасштабные военные действия украинских властей против Донбасса.

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