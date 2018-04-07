В Донбассе упростили режим пересечения линии разграничения

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. ВСУ в связи с пасхальными праздниками упростили режим пересечения линии разграничения в Донбассе для жителей прифронтовых поселков, сообщил в субботу пресс-центр штаба военной операции в Facebook.

Православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.

"На период пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8.00 7 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, таким образом жители прифронтовых поселков смогут в упрощенном режиме пересечь линию разграничения, чтобы опасть к родственникам и близким, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.